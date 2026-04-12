El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 24% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades como senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 17:00, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura podría bajar a 16°C.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando al máximo el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.