El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Mairena del Alcor se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 92%, pero se espera que disminuya a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades como ciclismo o senderismo. Sin embargo, la dirección del viento y su intensidad no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas más cálidas, y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.