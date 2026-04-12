El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en diferentes momentos. Las condiciones de visibilidad pueden verse reducidas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a la dispersión de la bruma y la niebla, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 75% de posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 70% durante la mañana, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. A medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, pero no se descartan chubascos ocasionales.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.