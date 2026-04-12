El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en la franja horaria de la tarde, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 23 grados, ofreciendo un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 36 km/h. Estas rachas pueden ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando su máxima velocidad hacia las 17:00 horas, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado y agradable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como un día mayormente nublado por la mañana, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son propicias para disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando por el campo o realizando actividades deportivas. La combinación de temperaturas cálidas y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.