El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá calentándose ligeramente hacia la tarde. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque cerca de 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 60% y el 88% a lo largo del día. Esto, combinado con las condiciones de nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando un 90% en la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes. Las tormentas podrían acompañarse de lluvias más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé la mayor actividad.

Los índices de probabilidad de precipitación son altos, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes de Linares experimenten lluvias durante este período, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo cubierto, con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas en la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.