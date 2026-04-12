El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 13 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que es típico en días soleados. La combinación de cielos despejados y baja humedad hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 39 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 59 km/h. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noroeste. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.