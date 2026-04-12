El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 85% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 27 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.