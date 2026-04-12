El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Jaén, con predominancia de brumas y nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por brumas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 16 y 17 grados, con una humedad relativa que comenzará en un 70% y descenderá gradualmente.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir del periodo de las 14:00 horas, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados, mientras que la humedad se situará en torno al 44%. La combinación de nubes y la posibilidad de tormentas podría generar un ambiente fresco y húmedo.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas. La dirección del viento, junto con la inestabilidad atmosférica, podría contribuir a la formación de tormentas, especialmente en la tarde, donde se prevé una probabilidad de tormenta del 85%.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 14 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, afectando la visibilidad en las primeras horas de la noche.

Es importante que los habitantes de Jaén se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. La posibilidad de lluvias y tormentas, junto con el viento fuerte, podría afectar la seguridad y el disfrute de estas actividades. Se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.