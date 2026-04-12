El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para paseos por la playa o actividades familiares.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 28% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 32 y 45 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades en la playa o en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte, no debería afectar las actividades al aire libre. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.