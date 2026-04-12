El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia las 6 de la mañana.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas se eleven, alcanzando un máximo de 21 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 26% y el 63%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:00 horas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.