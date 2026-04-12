El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y seco.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:56. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.