El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , alcanzando su punto más alto en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque hasta 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% durante las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 59% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Écija hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre debería realizarse con precaución, aunque no se esperan eventos significativos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que el día avanza, el cielo comenzará a despejarse ligeramente hacia la tarde y la noche, con una transición a cielos poco nubosos. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un sol radiante, con un viento notable que podría influir en la sensación térmica.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.