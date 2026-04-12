El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no interrumpirán la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 23% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección predominante será del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 45 km/h. Estas ráfagas pueden ser notables, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento notable que podría refrescar el ambiente. Sin duda, un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin la preocupación de la lluvia o el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.