El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y períodos de cielo despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, antes de caer nuevamente a 14 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas pico de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 40% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es probable que se presenten intervalos nubosos con lluvias escasas a medida que se acerque la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 60% durante la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se anticipa que sea severa. A medida que caiga la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas nocturnas caigan a unos agradables 12 grados.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque la mañana y la tarde pueden ofrecer algunas oportunidades para disfrutar del tiempo, es recomendable estar atentos a las condiciones cambiantes y a la posibilidad de lluvias. En general, se espera un día variable en Córdoba, con un tiempo que podría alternar entre momentos de sol y nubes, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.