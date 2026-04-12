El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con un ambiente algo húmedo, la tarde será más seca y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

La salida del sol se producirá a las 07:53, y el ocaso será a las 20:57, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia el final del día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.