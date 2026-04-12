El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 27 y 41 km/h, alcanzando rachas de hasta 59 km/h en algunos momentos. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, por lo que se aconseja asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se perfila como perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, acompañado de un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.