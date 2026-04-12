El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:51. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, especialmente a partir de las 02:00, cuando el cielo se tornará nuboso, aunque sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán agradables durante todo el día. En las primeras horas, se registrarán 15 grados centígrados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde. La máxima se registrará alrededor de las 15:00, cuando el termómetro podría llegar a los 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 46%, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 20:55, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y clara. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de las agradables temperaturas primaverales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.