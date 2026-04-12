El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de abril de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la visibilidad será buena, y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en la mañana, antes de experimentar un aumento gradual que culminará en los 24 grados hacia las 17:00 horas.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 87% en la madrugada y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 26% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el tiempo se tornará más seco y agradable a medida que el sol se eleve en el cielo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán que los habitantes de Camas aprovechen al máximo el día, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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