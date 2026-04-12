El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con una variedad de condiciones que afectarán a la población a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondan los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 10% durante las primeras horas, aumentando a un 45% hacia la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar las calles, así que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleve, la temperatura podría llegar a los 14-15 grados , pero no se espera un aumento significativo en la sensación térmica debido a la combinación de viento y humedad.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 70% en las horas centrales del día. Esto significa que los habitantes de Cabra deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias más intensas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , pero la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Hacia la noche, el cielo se despejará gradualmente, aunque aún se prevén intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo variable, con brumas matutinas, posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde, y un descenso de temperaturas hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.