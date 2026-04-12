El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 99% a las 04:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 25% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar eventos al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 20:55 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final de la jornada se sitúen en torno a los 16 grados. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.