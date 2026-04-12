El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% a las 2 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 26% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, el tiempo se tornará más seco y confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 46 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer a las 20:57, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.