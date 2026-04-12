El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, y aunque las primeras horas del día no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance la mañana.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. El viento soplará del oeste a una velocidad de 18 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de las 14:00, alcanzando un 100% en este periodo. Se prevén intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A medida que la tarde avance, la situación meteorológica se tornará más inestable, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 19 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar, y se prevé que a las 20:00, cuando el sol se oculte a las 20:48, la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados.

La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la actividad de las precipitaciones, aunque aún se podrían registrar algunas lluvias dispersas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Bailén deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas en la tarde, y un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.