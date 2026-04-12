El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se tornen más inestables. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 12 mm, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde también se prevén tormentas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados , pero la combinación de lluvia y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las actividades al aire libre sean incómodas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados , y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean actividades al aire libre. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que sea un día para disfrutar en casa, quizás con un buen libro o una película.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.