El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 12 de abril de 2026, Baena se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de bruma y niebla que podrían dificultar la visibilidad. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 14 grados durante la madrugada. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 48% al final de la tarde.
En cuanto a la precipitación, se anticipa una probabilidad del 80% de lluvia en las primeras horas del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá un 20% de posibilidad de chubascos en la tarde. Las lluvias serán ligeras, lo que podría no ser suficiente para aliviar la sequía que ha afectado a la región en las últimas semanas.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la dispersión de la bruma y la niebla que se espera en las primeras horas.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben prepararse para un ambiente fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas dispersas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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