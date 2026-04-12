El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a primera hora y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que el ambiente será cómodo, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, el viento se moderará, pero seguirá siendo notable, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Los habitantes de Ayamonte pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

El orto se producirá a las 07:59, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:02, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.