El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 99%, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana podría sentirse un poco más pesada, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Este viento moderado será un alivio ante el calor, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es perfecto para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:54. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado que se presentará al caer la noche.

En resumen, hoy en Arahal se prevé un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.