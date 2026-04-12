El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementa a medida que avanza el día. En las primeras horas, se espera una temperatura de 16 grados , que descenderá ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 64% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas, podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 39 km/h por la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cobertura del cielo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima que alcanzará el 100%. Esto significa que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las lluvias más intensas podrían ocurrir en la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo de 19 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a 18 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que permitirá una noche más tranquila.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento que podría ser notable en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvia y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que el tiempo se vuelva más fresco por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.