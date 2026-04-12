El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bruma. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% durante la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados .

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 30 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pueda persistir, favoreciendo un cielo despejado hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:58, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.