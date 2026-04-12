El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 66% en la mañana a un 26% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a las rachas más fuertes, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse con mayor intensidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.