El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que presentará un predominio de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C al inicio del día, descendiendo a 12°C en las primeras horas, antes de comenzar a recuperarse a medida que avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24°C por la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 25% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se espera que la dirección del viento sea predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que el sol se ponga a las 20:56, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá despejado durante la noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 15°C, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.