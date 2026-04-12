El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían persistir a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.4 mm, siendo más probables en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, alternando entre el noroeste y el oeste, lo que podría influir en la dispersión de la niebla y en la intensidad de las lluvias.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Además, existe un 80% de probabilidad de tormenta en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a 11 grados. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, creando condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y condiciones de niebla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.