El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente hasta un 25% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h, predominando de dirección norte-noroeste. Este viento puede ser notable, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 18:00 y las 19:00 horas, cuando el viento podría alcanzar su máxima velocidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:56 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para actividades recreativas y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.