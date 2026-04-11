El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 11 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y muy nubosas, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá predominante, con períodos de cielo cubierto que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un aumento significativo en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean ligeras. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 19:00 horas, con acumulaciones que no superarán los 5 mm en total.

La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% en la misma franja horaria. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en la calle o realizando actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.