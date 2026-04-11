El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C a las 12°C a medida que avance el día. La humedad relativa será notable, comenzando en un 27% por la mañana y alcanzando hasta un 90% durante la noche, lo que puede generar una sensación de mayor frescor.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando su mínimo alrededor de las 8:00 horas, con 12°C. Sin embargo, a medida que el día progrese, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 18:00 horas. Este aumento de temperatura podría estar acompañado de un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando del este y cambiando a suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la posible llegada de lluvias.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 0% en las primeras horas y un aumento al 65% en la tarde, lo que indica que, aunque las condiciones son propicias para algunas tormentas, no se espera que sean severas. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la calima en algunos momentos, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán notablemente al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.