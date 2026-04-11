El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las primeras horas. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará a las 07:00, con 12 grados, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 17:00, con 24 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

La humedad relativa será un factor importante, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se mantenga en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más altas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando su máximo entre las 20:00 y 21:00, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

Las probabilidades de precipitación son significativas, especialmente entre las 14:00 y 20:00, con un 90% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo variable, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.