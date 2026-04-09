El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un cielo predominantemente cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias escasas que podrían acumular hasta 3 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los visueños necesiten paraguas al salir de casa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados, mientras que el viento soplará del este a una velocidad de 13 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar gradualmente. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las lluvias cesen. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados, ofreciendo un respiro a los habitantes del municipio. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

El viento, que se mantendrá en dirección este, podría alcanzar rachas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 20:00. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% entre las 20:00 y las 02:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos chubascos aislados.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y lluvias en las primeras horas, seguido de una mejora hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo, pero con la esperanza de que el tiempo se estabilice a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.