El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fresca, especialmente con la presencia del viento.

A medida que avance el día, la lluvia será escasa, pero persistente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo mayormente nublado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, rondando los 14 grados .

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en las primeras horas del día debido a la niebla y la bruma, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Es importante que los habitantes de Utrera estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la posibilidad de tormentas se mantiene en un 35% durante la tarde. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas donde la lluvia pueda causar charcos o deslizamientos.

En resumen, el día de hoy en Utrera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente nublado. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de su jornada a pesar de las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.