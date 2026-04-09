El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados , con un ligero aumento a medida que avanza el día. A media mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, y para el mediodía, se espera un incremento notable, alcanzando los 16 grados.

A lo largo de la tarde, la temperatura seguirá ascendiendo, llegando a un máximo de 27 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% en la mañana y descenderá hasta un 15% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 20:44, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Úbeda experimentará un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.