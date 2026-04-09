El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Tomares se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad serán predominantes, con un cielo muy nuboso en las primeras horas, seguido de un aumento en la cobertura de nubes que traerá consigo lluvias intermitentes.

La temperatura en Tomares oscilará entre los 10 y 12 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían caer a 20 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes de Tomares deben estar preparados para condiciones húmedas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en el periodo de la mañana, lo que podría generar un ambiente más inestable y potencialmente peligroso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad presente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:54, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados, ofreciendo un respiro tras un día de inclemencias.

Los residentes de Tomares deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas variables sugiere que hoy será un día para mantenerse informado y preparado ante cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.