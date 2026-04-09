El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en los periodos posteriores. La precipitación acumulada se espera que alcance hasta 3 mm en las primeras horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana.
A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas irán cambiando. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la primera parte del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad debido a la combinación de frío y humedad.
El viento soplará desde el este a una velocidad de 16 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 24°C, aunque la nubosidad persistirá.
En la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, especialmente entre las 8:00 y las 14:00, donde se prevé un 40% de posibilidad de tormenta. Las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían dar lugar a chubascos más intensos, aunque la cantidad de precipitación esperada no debería ser excesiva. La humedad seguirá siendo un factor predominante, con valores que rondarán el 60% hacia la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto. La temperatura mínima se espera que baje a 15°C, con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente, alcanzando el 86% hacia el final del día.
En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se anticipa un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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