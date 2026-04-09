El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

La jornada del 9 de abril de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, acompañado de lluvias escasas que se extenderán a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de día húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente. A partir de las 9:00, la lluvia cesará y el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que se despejará gradualmente, permitiendo que el sol brille con más intensidad. A pesar de esto, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% entre las 20:00 y las 2:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con ráfagas que alcanzarán los 33 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en La Rinconada estará marcado por un inicio húmedo y fresco, seguido de una tarde más cálida y despejada, aunque con la posibilidad de tormentas al caer la noche. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.