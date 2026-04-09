El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y las nubes altas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por una visibilidad reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 2 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos soleado. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. A pesar de esto, hay un leve riesgo de tormentas en las horas de la tarde, con una probabilidad del 5% entre las 20:00 y las 22:00, aunque es poco probable que se materialicen.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y un leve riesgo de tormentas por la tarde. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.