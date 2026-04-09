El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 8 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se observarán nubes altas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Durante la tarde, se prevé un cielo mayormente despejado, aunque algunas nubes pueden aparecer en el horizonte. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 57% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. La salida del sol se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso se espera para las 20:46, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.