El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 70% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la mañana. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con un acumulado de apenas 0.1 mm. La temperatura podría descender ligeramente a 7 grados en las horas centrales de la mañana, mientras que el viento soplará del norte a una velocidad de 7 km/h, aumentando en rachas que podrían alcanzar los 28 km/h.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados hacia las 5 de la tarde. El cielo se despejará en gran medida, con periodos de poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 51% hacia las 4 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento seguirá soplando del este, con velocidades que oscilarán entre 14 y 19 km/h, y rachas que podrían llegar a los 31 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La probabilidad de tormentas se mantendrá en 0% durante la tarde, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La jornada concluirá con un ambiente fresco y tranquilo, ideal para disfrutar de una velada al aire libre, siempre que se lleve abrigo.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero evolucionando hacia una tarde más cálida y despejada, antes de regresar a un ambiente más nublado por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.