El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se ha presentado cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante.

La temperatura en las primeras horas del día se mantiene en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantiene alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 69% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se estima una probabilidad del 95% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas durante la mañana. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 15% entre las 8 y las 2 de la tarde, y un 0% en las horas posteriores. Esto indica que, aunque la mañana podría comenzar húmeda, la tarde podría ofrecer un respiro seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también se mantiene presente, con un 70% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, lo que sugiere que la tarde será más tranquila en términos de actividad eléctrica.

En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado con posibilidades de lluvias ligeras en la mañana, temperaturas moderadas y un viento que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.