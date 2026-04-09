El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa que se espera en este periodo. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 92% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente. Sin embargo, se espera que el cielo continúe nublado, con condiciones de nubosidad que podrían persistir hasta la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados en las horas más cálidas del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La racha máxima de viento podría llegar a los 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento del oeste y suroeste se haga más presente.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 35% entre las 20:00 y las 2:00, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las últimas horas del día, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y pesado.

Los habitantes de Los Palacios y Villafranca deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando las tormentas podrían ser más probables. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. A pesar de la inestabilidad, el día ofrecerá momentos de calidez, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre antes de que las condiciones se deterioren.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.