El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad notable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

A medida que avance la mañana, se espera que la situación meteorológica comience a mejorar ligeramente. A partir de las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias serán escasas, con precipitaciones que no superarán los 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados, y la humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 99%.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable. A partir de las 2 de la tarde, se prevé que el cielo se despeje gradualmente, con la aparición de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, llegando a los 20 grados . La humedad relativa también disminuirá, situándose en un 69% hacia las 3 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos del noreste a una velocidad de 5 a 10 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 20% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones iniciales podrían ser inestables, la probabilidad de tormentas se reducirá significativamente a medida que el día avance.

En resumen, Osuna experimentará un inicio de jornada cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, pero se espera que el tiempo mejore hacia la tarde, ofreciendo un ambiente más cálido y despejado para disfrutar del resto del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.