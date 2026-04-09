El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío en las primeras horas del día, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea mínima, con un total estimado de 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 65% entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría generar algunos chubascos aislados. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta disminuirá, situándose en un 10% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y cayendo a un 0% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un descenso en la humedad. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 14 grados, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas en las primeras horas. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.