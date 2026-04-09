El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por una notable bruma y niebla, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, y hacia la tarde, se espera un ligero aumento, llegando hasta los 22 grados. Las nubes altas dominarán el cielo, aunque también habrá momentos de sol intermitente que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un 30% de probabilidad de precipitación entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría generar algunas lloviznas ligeras, aunque no se espera que sean persistentes.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla en las horas nocturnas.

En resumen, Montilla experimentará un día variado, con temperaturas frescas, alta humedad y un cielo que pasará de brumoso a nuboso, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.