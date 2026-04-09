El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 61% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas durante la mañana y la tarde. Las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando un 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con acumulados que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque la brisa será suave y no se espera que cause incomodidades. En las horas de la tarde, el viento podría cambiar a direcciones más variadas, incluyendo el sur y el oeste, pero manteniendo una velocidad moderada.

La probabilidad de tormentas es también notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la mañana. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero se mantendrá un 15% en las horas de la tarde.

En resumen, hoy en Moguer se prevé un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.